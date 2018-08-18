Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни, сообщает информагентство "РИА-Новости" со ссылкой на Международную организацию по миграции ООН.

"Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера - бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана", - говорится в сообщении организации.-0-