Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни, сообщает информагентство "РИА-Новости" со ссылкой на Международную организацию по миграции ООН.
"Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера - бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана", - говорится в сообщении организации.-0-
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