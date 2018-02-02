Умер бывший главред программы "Время" Виктор Любовцев

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский тележурналист Виктор Любовцев скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте российского Первого канала.

"Не стало известного тележурналиста Виктора Любовцева. О его уходе из жизни сообщили близкие. Советский политобозреватель, медиаменеджер, член Международной академии телевидения и радио, Любовцев всегда был предан профессии. В середине 60-х он работал на корпункте Гостелерадио в Польше. В 1973 году пришел в программу "Время", уже через четыре года возглавил команду главной информационной передачи страны. Был у руля почти семь лет. Виктор Ильич - автор документальных фильмов и книг, он преподавал и делился бесценным опытом с новым поколением журналистов", - говорится в сообщении телеканала.

В 1977 году Виктор Любовцев получил госпремию СССР за художественно-политическое освещение общественно-политических событий в программе "Время".

Отмечается, что дата и место прощания будут названы позже.-0-