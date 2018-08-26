Умер драматург Нил Саймон

26 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Американский драматург Нил Саймон скончался на 92-м году жизни в больнице от осложнений пневмонии. Об этом сообщает Page Six.

Нил Саймон - многократный обладатель премии "Тони", а также премии "Золотой глобус" за сценарий к фильму "До свидания, дорогая". За пьесу "Затерявшиеся в Йонкерсе" в 1991 году он получил премию Drama Desk Award, премию "Тони", а также Пулитцеровскую премию за лучшее драматическое произведение.-0-