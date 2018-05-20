Умер глава LG Group Ку Бон Му

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель южнокорейской группы компаний LG Group Ку Бон Му скончался в Сеуле в возрасте 73 лет, сообщают информагентства.

Он был госпитализирован 17 мая и находился в критическом состоянии. Ку Бон Му перенес несколько операций на головном мозге в этом году.

Возглавлял LG Group он 23 года, с 1995-го после своего отца. По состоянию здоровья Ку Бон Му передал управление LG младшему брату вице-председателю компании Ку Бон Чжуну.

Главой компании в ближайшее время может стать приемный сын умершего Ку Кванг Мо.-0-