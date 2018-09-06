Умер художник Касьян Швец

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из старейших художников книги Касьян Швец, который первым в России проиллюстрировал прозу Жоржа Сименона, скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Художник умер в Мариинском больнице после операции. За свою долгую творческую жизнь Касьян Швец проиллюстрировал свыше четырехсот книг - от классики до учебников. Он первым в России проиллюстрировал книги Жоржа Сименона, оформив вышедшее в России его 30-томное собрание сочинений.

Воспитанник Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина Касьян Швец унаследовал профессию своего отца - художника "Ленфильма" Юрия Швеца.-0-