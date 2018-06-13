Умер Яков Бранд

Известный кардиохирург неотложного отделения НИИ им. Склифосовского Яков Бранд скончался 12 июня от сердечно-сосудистой недостаточности на 64-м году жизни. Прощание с врачом пройдет 15 июня в историческом корпусе НИИ имени Склифосовского. Бранд запомнился не только как талантливый хирург, но и как харизматичный телеведущий. Долгие годы Яков Бранд руководил отделом неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Бранд — лауреат Государственной премии Российской Федерации за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических пациентов. Доктор медицинских наук, он являлся членом Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и академиком Российской академии естественных наук (РАЕН). Приоритетными научными интересами Бранда были хирургия мультифокального атеросклероза и хирургическое лечение онкобольных с кардинальной патологией.

Брандт опубликовал более 40 научных работ по кардиологии и внес четыре рационализаторских предложения, участвовал в ряде уникальных операций по пересадке конечностей. Яков Бранд запомнился и как ведущий медицинских телепрограмм "Кома" и "Без рецепта". "О чем я говорю в своих передачах? О разных аспектах медицины, но направление одно — просветительство. Я не раз повторял: "лечить по телевизору" невозможно. Но улучшить настроение людям, вселить веру в жизнь, любовь к ней — вот это я пытаюсь делать. В наши дни, когда медицина далеко не всем доступна, лучший рецепт — стараться не болеть. Имеет смысл не курить, не пить", — говорил доктор Бранд.