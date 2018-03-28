Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников умер в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Ижевского государственного технического университета.

В сообщении говорится: "27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова".

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году после окончания Ижевского механического института начал работать в отделе главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода. При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов. Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием.-0-