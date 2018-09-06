Умер Кристофер Лоуфорд, звезда "Терминатора-3" и племянник Джона Ф. Кеннеди

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Кристофер Кеннеди "Крис" Лоуфорд скончался в США на 64- году жизни. Об этом сообщает BNONews.

Актер стал широко известен публике после ролей в популярных картинах и сериалах "Терминатор — 3: Восстание машин", "Крутые парни", "Байки из склепа". Актер родился в семье голливудской звезды Питера Лоуфорда и Патриции Кеннеди, родной сестры экс-президента США Джона Ф. Кеннеди.-0-