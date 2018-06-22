Умер летчик Иван Леонов

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Туле в возрасте 95 лет умер Герой России, военный летчик Иван Леонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Тульской области РФ.

В годы Великой Отечественной войны Иван Леонов управлял самолетом без одной руки. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, так как был единственным летчиком с ампутированной рукой, который управлял боевыми самолетами.

"На 96-м году ушел из жизни Герой России, ветеран Великой Отечественной войны, советский военный летчик, почетный гражданин города-героя Тулы Иван Антонович Леонов. Губернатор региона Алексей Дюмин выразил соболезнования родным ветерана, отметив, что его мужество и отвага стали примером для многих защитников Родины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Иван Леонов родился 1 февраля 1923 года в деревне Моговка Брянской губернии. В марте 1940 года поступил учиться в Армавирскую школу пилотов, боевое крещение принял в боях за Москву, где сбил фашистский самолет. В июле 1943 года был тяжело ранен, потерял левую руку. После выздоровления добился разрешения летать без одной руки. За военные заслуги Леонова наградили тремя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, медалями "За отвагу", "За оборону Москвы" и другими. Звание Героя России ему было присвоено в 1996 году.

В последний раз фронтовик управлял самолетом в 1999 году в качестве второго пилота Як-52 на празднике, посвященном 10-летию Тульского вертолетного полка.

Помимо двух родных дочерей, Иван Леонов с женой воспитали еще пять приемных детей, родители которых погибли на войне.-0-