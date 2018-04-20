Умер летчик-космонавт Владимир Ляхов

19 апреля на 77 году жизни скоропостижно скончался летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза полковник Владимир Ляхов. Об этом сообщает ТАСС.

В отряде космонавтов Владимир Афанасьевич прошел путь от слушателя до заместителя начальника одного из ведущих управлений Центра подготовки.

На его счету три космических полета общей продолжительностью 333 суток и три выхода в открытый космос продолжительностью семь часов восемь минут. Он участвовал в длительных космических полетах основных экспедиций на орбитальные станции "Салют-6" и "Салют-7", принимал участие в совместном советско-афганском космическом полете.

Ляхов награжден двумя медалями "Золотая Звезда" Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, медалью "Золотая Звезда" Героя Афганистана, орденом "Солнце Свободы", орденом "Народная Республика Болгария" 1-й степени, орденом "Сухэ-Батора", Золотой Звездой имени Циолковского и многими медалями.