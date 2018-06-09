Умер народный артист России Игорь Охлупин

CМИ сообщили о смерти знаменитого советского артиста и ведущего актера театра им. Маяковского Игоря Охлупина. Он умер на 80-м году жизни в больнице. Причиной смерти артиста называют непродолжительную болезнь.

Игорь Охлупин родился в семье актера Леонида Охлупина, почетного гражданина Свердловска. В 1960 году окончил Высшее театральное училище им. Щукина и сразу же был принят в труппу Театра им. Владимира Маяковского. Первую большую роль Игорь Охлупин получил в 1966 году — в спектакле "Царь Эдип" по трагедии Софокла.

Актер снялся в фильмах "Алешкина любовь", "Тучи над Борском", "В трудный час", "Очень важная персона" и др.

Охлупин был отмечен множеством наград: заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, награжден Орденом Дружбы.