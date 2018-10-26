Умер актер Николай Караченцов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов.

"Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", - сказал сын актера.

"Николай Петрович скончался сегодня", - подтвердила ТАСС супруга актера Людмила Поргина. Она добавила, что сейчас будет решаться вопрос похорон.

Прощание с Николаем Караченцовым пройдет 29 октября в "Ленкоме".

Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Его мать была балетмейстером, отец - художником. Даже скупой перечень сделанного актером Караченцовым впечатляет своими масштабами. Кроме множества театральных ролей он сыграл более чем в ста фильмах, причем актер играл в основном главные роли.

После окончания школы-студии МХАТ в 1967 году Караченцов связал свою творческую судьбу только с одним театром - Московским театром "Ленком", в котором играл до 2005 года. За эти годы он не только добился любви и признания зрителей, но по праву обрел статус одного из ведущих актеров современности. В театре основной партнершей Караченцова чаще других была Инна Чурикова, вместе с которой они сыграли множество блестящих дуэтов. Великолепной была работа Николая Петровича в спектакле "Юнона" и "Авось", который многие годы шел с аншлагами.

Караченцов много снимался в кино. Он с равным успехом играл в фильмах различных жанров: музыкальных, детских, приключенческих, драматических. Многие зрители помнят смешного и самодовольного маркиза Рикардо в известном фильме "Собака на сене", в котором он снялся еще в 1977 году. На следующий год Караченцов с таким же успехом сыграл новую роль Злата в картине "Ярославна, королева Франции", а в 1997 году снялся в роли Петра I в фильме "Тайны дворцовых переворотов".

Караченцов сам исполнял рискованные каскадерские акробатические трюки, включая элементы скаковой акробатики, эффектные драки на кулаках, холодном оружии, стрельбу из пистолетов с любых положений, погони по крышам вагонов, автомобильные трюки, профессионально исполнял танцы любой сложности. Не случайно, что в фильме "Один за всех" актер снялся без дублера.

Поскольку игра актера требовала не только психологической, но и физической выносливости, Николай Караченцов старался поддерживать физическую форму и занимался спортом. Другим увлечением актера долгое время было пение. Его немного хрипловатый, но необычайно выразительный голос легко запоминался и становился своеобразной визитной карточкой фильмов, в которых он играл и пел: "Трест, который лопнул", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов", "Белые росы" и другие.

Его семейная жизнь сложилась достаточно благополучно. Он был женат на актрисе Людмиле Поргиной. У них есть сын Андрей, внук Петр и внучки Янина и Ольга.

На протяжении без малого 40 лет Николай Караченцов был любимцем театральной публики Москвы, а по кинофильмам его знал весь Советский Союз.

В феврале 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль, за рулем которого был Николай Караченцов, попал в аварию. Артист спешил с дачи в Москву, взволнованный вестью о смерти тещи, не пристегнувшись ремнем безопасности и превышая допустимую скорость. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Караченцов пролежал 26 дней в коме. Процесс выздоровления затянулся. С тех пор актер перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации. Ему пришлось заново учиться ходить и говорить. Лишь в мае 2007 года Николай Караченцов смог подняться на сцену во время гала-концерта "Звезды сошли с небес…". Тогда его супруга Людмила Поргина совместно с продюсером Максимом Федоровым и директором Николая Петровича Мариной Ширшиковой выпустила "Антологию песен Николая Караченцова".

13 октября 2014 года состоялась премьера нового художественного фильма Национальной киностудии "Беларусьфильм" "Белые росы. Возвращение" молодого белорусского режиссера Александры Бутор. Это стало продолжением легендарного советского кинофильма с участием непревзойденного Николая Караченцова, который впервые после автомобильной аварии появился в этой картине на экране. Играет он того же Ваську Ходоса, что и в первом фильме. В том же костюме, с той же гармошкой. Роль - почти без слов, Николай Петрович лишь произнес: "Это я, Маруся. Я пришел".

27 февраля 2017 года Караченцов вновь попал в серьезное ДТП. Машина с актером, которую вела его жена, столкнулась с "Газелью" в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся. Караченцов получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. 3 марта 2017 года был выписан из больницы. В сентябре того же года у актера диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком.

Жизни и творчеству актера посвящены документальные фильмы, а также книга Ирины Агаповой и Маргариты Давыдовой "Николай Караченцов".-0-

Николай Караченцов. Фото из архива