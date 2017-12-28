Умер один из основателей MediaMarkt

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из основателей сети гипермаркетов электроники MediaMarkt Эрих Келлерхальс умер на 79-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Spiegel online.
Отмечается, что он умер в Германии в кругу семьи 25 декабря, в день Рождества.
По версии журнала "Форбс", состояние Эриха Келлерхальса оценивалось в $2 млрд, что делало его одним из самых богатых граждан Германии.
Эрих Келлерхальс совместно со своей женой и двумя предпринимателями в 1979 году основал сеть гипермаркетов электроники MediaMarkt, создав абсолютно новую для Германии концепцию торговли. На огромной площади под одной крышей были собраны различные виды бытовой техники и электроники, которые раньше можно было приобрести только в специализированных магазинах или заказать по почте. У покупателей была возможность подробно ознакомиться с товаром перед приобретением и получить гарантию самой низкой цены в регионе, в противном случае товар мог быть возращен.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.975 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN