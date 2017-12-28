Умер один из основателей MediaMarkt

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из основателей сети гипермаркетов электроники MediaMarkt Эрих Келлерхальс умер на 79-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Spiegel online.

Отмечается, что он умер в Германии в кругу семьи 25 декабря, в день Рождества.

По версии журнала "Форбс", состояние Эриха Келлерхальса оценивалось в $2 млрд, что делало его одним из самых богатых граждан Германии.

Эрих Келлерхальс совместно со своей женой и двумя предпринимателями в 1979 году основал сеть гипермаркетов электроники MediaMarkt, создав абсолютно новую для Германии концепцию торговли. На огромной площади под одной крышей были собраны различные виды бытовой техники и электроники, которые раньше можно было приобрести только в специализированных магазинах или заказать по почте. У покупателей была возможность подробно ознакомиться с товаром перед приобретением и получить гарантию самой низкой цены в регионе, в противном случае товар мог быть возращен.-0-