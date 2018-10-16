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СМИ Беларуси

Умер один из создателей цифрового телевидения Марк Кривошеев

В мире 16.10.2018 | 13:33
Марк Кривошеев. Фото ТАСС
Марк Кривошеев. Фото ТАСС

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский ученый, один из создателей современного телевидения Марк Кривошеев скончался в возрасте 96 лет, сообщает ТАСС.

По имеющимся сведениям, Марк Кривошеев умер в ночь на 16 октября.

Прощание с ученым состоится 18 октября в Центральной клинической больнице в Москве. О точном времени прощания и месте похорон станет известно позже.

Доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР Марк Иосифович Кривошеев родился 30 июля 1922 года в Украинской ССР. В 1946 году он окончил Московский институт инженеров связи, в студенческие годы участвовал в техническом обеспечении первой в Европе послевоенной передачи Московского телевизионного центра на Шаболовке, которая состоялась 7 мая 1945 года. В 1947-1950 годах работал в Московском телевизионном центре.

Марк Кривошеев является одним из основоположников международных телевизионных стандартов. В 1946 году он создал устройство для приема телевизионного изображения в 625-строчном формате, а также участвовал в разработке первых телевизоров, поддерживающих этот стандарт. Телевизионная программа в новом стандарте впервые вышла в эфир 3 сентября 1948 года. В 1950 году Кривошеев был назначен начальником отдела телевидения, УКВ-ЧМ вещания и радиорелейных линий Главного радиоуправления Министерства связи СССР. При его непосредственном участии количество телецентров и телевизионных станций в СССР к 1959 году выросло с одного до сотни.

В 1959 году Марк Кривошеев возглавил отдел телевидения и лаборатории ТВ-измерений Научно-исследовательского института радио. Также руководил разработкой телевизионного комплекса для спутниковой связи системы "Молния".

Марк Кривошеев внес весомый вклад в разработку международных стандартов цифрового интерактивного телевещания, его изобретения признаны на международном уровне. Ученый первым сформулировал стратегию развития цифрового телевидения, предложив передавать сигнал по существующим радиоканалам. По его методологии разработано более 150 телевизионных стандартов: цифрового телевещания, телевидения высокой четкости, электронной кинематографии, многоцелевых интерактивных систем и др.

Марк Кривошеев - лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (2000), премии ТЭФИ (2002), премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (2016). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1974), Дружбы (1999), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2011, 2006).-0-

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Теги
информационные технологии, Россия, смерть известных людей, ученые
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