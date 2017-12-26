Умер основатель Aviasales в возрасте 40 лет

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель сервиса по подбору наиболее выгодных авиабилетов Aviasales Константин Калинов скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщают российские СМИ.
По информации TJournal, Константин Калинов умер после продолжительной болезни. В конце 2016 года предприниматель объявил об уходе от операционной деятельности компании.
Aviasales.ru - популярный российский поисковик авиабилетов, который принадлежит компании Go Travel Un Limited, основанной Калиновым. Сервис был создан в 2007 году и первоначально был личным блогом Константина Калинова. В мае 2012 года было запущено мобильное приложение Aviasales.-0-
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