Умер основатель Aviasales в возрасте 40 лет

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель сервиса по подбору наиболее выгодных авиабилетов Aviasales Константин Калинов скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации TJournal, Константин Калинов умер после продолжительной болезни. В конце 2016 года предприниматель объявил об уходе от операционной деятельности компании.

Aviasales.ru - популярный российский поисковик авиабилетов, который принадлежит компании Go Travel Un Limited, основанной Калиновым. Сервис был создан в 2007 году и первоначально был личным блогом Константина Калинова. В мае 2012 года было запущено мобильное приложение Aviasales.-0-