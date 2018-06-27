Умер отец Майкла Джексона

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отец Майкла Джексона Джо Джексон скончался в возрасте 89 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на местные СМИ.

Ранее, в июне, Джо Джексон был госпитализирован с четвертой стадией рака. Он умер в хосписе.

Джо Джексон был продюсером музыкальной группы The Jackson 5, в которую входили пять его сыновей, в том числе и Майкл. Всего он был отцом 11 детей.-0-