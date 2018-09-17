Умер писатель Александр Раков

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Русский писатель главный редактор газеты "Православный Санкт-Петербург" скончался 17 сентября на 72-м году жизни. Об этом сообщает сайт Союза писателей России.
Литературоведы называют Ракова основоположником нового литературного жанра "былинки". Раков много лет был главным редактором газеты "Православный Санкт-Петербург". Он создал музей "Домик творчества". В небольшом доме на собственном дачном участке писатель создал экспозицию, посвященную современному литературному процессу.
В "Православном Санкт-Петербурге" Раков публиковал, в первую очередь, произведения ныне живущих православных авторов, стремясь популяризовать их творчество.-0-
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