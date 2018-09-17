Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 сентября 2018, Вт
+13°C
Малооблачно EUR 2.4873
USD 2.1364
RUB 3.1332
Главное
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев (справа) во время визита О дружбе, торговле и не только - подробности визита Лукашенко в Узбекистан
Президент
Безналичные жилищные субсидии в январе-августе получили свыше 26,9 тыс. семей
Общество
ВВП Беларуси в январе-августе вырос на 3,7%
Экономика
Да здравствует удача! 18 сентября актер Сергей Жбанков разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Беларусь предлагает Индонезии развивать сотрудничество в АПК и горнодобывающей промышленности
Политика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Нигерии более 100 человек стали жертвами наводнений
00:12 В мире
В Книге рекордов Гиннесcа появилась новая информация
23:42 Калейдоскоп
Меган Маркл издала кулинарную книгу
23:13 Калейдоскоп
Умер писатель Александр Раков
22:46 В мире
Количество жертв шторма "Флоренс" увеличилось
22:15 В мире
Председатель Белорусской федерации панкратиона удостоен международной премии "Золотой Мангуст"
21:40 Спорт
Пилоты "МАЗ-СПОРТавто" поборются за призовые места "Дакара-2019"
21:11 Спорт
Футболисты "Гомеля" победили "Городею" в заключительном матче 21-го тура чемпионата Беларуси
20:56 Спорт
Беларусь и Индонезия заинтересованы в активизации прямых контактов между деловыми кругами
20:18 Политика
Мастер-класс известного тренера по сквошу Ронни Влассакса проходит в Минске
20:03 Спорт
В Ивьевском районе спасатели достали из колодца мужчину
19:25 Происшествия
По проекту постановления о порядке идентификации интернет-комментаторов поступило 16 обращений
19:10 Общество
Сотрудник СК ведет у гомельских школьников факультатив по уголовному праву
18:55 Регионы
Лукашенко поздравил работников БелАЗа с 70-летием со дня основания предприятия
18:40 Президент
Минчан приглашают 18-22 сентября на велопрогулки по "Городу птиц"
18:40 Регионы
Белорусские бизнесмены поддержали социальные стартапы на Br7 тыс.
18:37 Экономика
Сотрудники ГАИ и неравнодушный гражданин спасли водителя, которому стало плохо за рулем
18:34 Регионы
Производство светотехнического оборудования планируется развивать в ЕАЭС
18:32 Экономика
Лучшую белорусскую короткометражку выберут зрители фестиваля Kinosmena
18:25 Культура
Совет ЕЭК утвердил дорожные карты по реализации торговых соглашений с Ираном и Китаем
18:24 Экономика
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Официальный визит Лукашенко в Узбекистан Официальный визит Лукашенко в Узбекистан
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Умер писатель Александр Раков

В мире 17.09.2018 | 22:46
Фото с сайта Дома писателей
Фото с сайта Дома писателей

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Русский писатель главный редактор газеты "Православный Санкт-Петербург" скончался 17 сентября на 72-м году жизни. Об этом сообщает сайт Союза писателей России.

Литературоведы называют Ракова основоположником нового литературного жанра "былинки". Раков много лет был главным редактором газеты "Православный Санкт-Петербург". Он создал музей "Домик творчества". В небольшом доме на собственном дачном участке писатель создал экспозицию, посвященную современному литературному процессу.

В "Православном Санкт-Петербурге" Раков публиковал, в первую очередь, произведения ныне живущих православных авторов, стремясь популяризовать их творчество.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
литература, Россия
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4873 BYN 2.485 BYN 2.493 BYN
USD
2.1364 BYN 2.128 BYN 2.138 BYN
RUB
3.1332 BYN 3.127 BYN 3.138 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Где в Минске будут установлены мобильные датчики контроля скорости
Все видео

Фотоновости

Памятную капсулу заложили на месте строительства комплекса по производству индейки в Климовичском районе
Все фото

Инфографика

Проект постановления об идентификации интернет-комментаторов Министерство информации Беларуси опубликовало проект постановления Совета Министров "Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса".
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев Лукашенко рассказал о главном итоге трехчасовых переговоров с Мирзиеевым
Лукашенко поздравил работников БелАЗа с 70-летием со дня основания предприятия
Лукашенко: Беларусь заинтересована в придании новой динамики развитию взаимовыгодных отношений с Мексикой
Политика
Фото МИД МИД Беларуси и Кубы рассмотрели вопросы обмена визитами на высшем и высоком уровнях
Беларусь и Индонезия заинтересованы в активизации прямых контактов между деловыми кругами
Заседание белорусско-кыргызской межправкомиссии пройдет в Бишкеке в октябре
Экономика
Фото из архива ВВП Беларуси в январе-августе вырос на 3,7%
Белорусские бизнесмены поддержали социальные стартапы на Br7 тыс.
Производство светотехнического оборудования планируется развивать в ЕАЭС
Происшествия
Фото Следственного комитета В Минске организованная группа похитила у игорных заведений около Br222,4 тыс.
В Ивьевском районе спасатели достали из колодца мужчину
Житель Борисовского района приговорен к 16 годам колонии за убийство отца
Общество
Фото из архива Безналичные жилищные субсидии в январе-августе получили свыше 26,9 тыс. семей
По проекту постановления о порядке идентификации интернет-комментаторов поступило 16 обращений
Бодак: качество правосудия определяется обеспечением исполнения судебных решений
Регионы
Фото из архива Комплекс по производству мяса индейки в Климовичском районе начнут строить в октябре
Сотрудник СК ведет у гомельских школьников факультатив по уголовному праву
Минчан приглашают 18-22 сентября на велопрогулки по "Городу птиц"
Спорт
Павел Савицкий. Фото ФК "Динамо-Брест" ФК "Динамо-Брест" должен "Неману" за переход Павла Савицкого почти $400 тыс. - АБФФ
Председатель Белорусской федерации панкратиона удостоен международной премии "Золотой Мангуст"
Пилоты "МАЗ-СПОРТавто" поборются за призовые места "Дакара-2019"
Технологии
Во время встречи Беларусь предлагает Кубе активнее сотрудничать в IT-сфере
В Германии выполнил первый рейс поезд на водородном топливе
Финальный турнир "МЭТА'18. Dota 2" по киберспорту завершился сенсационной победой Real Noobs
Культура
Фото RV - Bryan Adams Белтелерадиокомпания начала работу над совместным проектом с Rammstein
Лучшую белорусскую короткометражку выберут зрители фестиваля Kinosmena
"Лістапад-2018" пройдет под слоганом "Познавая белый свет"
Калейдоскоп
Промо-фото сериала "Ходячие мертвецы" "Ходячих мертвецов" продлили на 10 лет
В Книге рекордов Гиннесcа появилась новая информация
Меган Маркл издала кулинарную книгу
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
Привычка учиться
Мастер
НеуДАЧНЫЕ истории, или Электроприборы в помощь, а не на беду
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия