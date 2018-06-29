Умер писатель-фантаст Харлан Эллисон

В США на 85-м году жизни умер американский писатель-фантаст Харлан Эллисон. Он умер во сне.

За всю жизнь Эллисон написал более двух тысяч рассказов, эссе, очерков и статей. В 1984 писатель подал иск о плагиате на создателей фильма "Терминатор" — он посчитал, что они некорректно заимствовали идеи из его рассказов "Солдат" и "Демон со стеклянной рукой". Суд Эллисон выиграл.