Умер писатель-фантаст Харлан Эллисон

В США на 85-м году жизни умер американский писатель-фантаст Харлан Эллисон. Он умер во сне.
За всю жизнь Эллисон написал более двух тысяч рассказов, эссе, очерков и статей. В 1984 писатель подал иск о плагиате на создателей фильма "Терминатор" — он посчитал, что они некорректно заимствовали идеи из его рассказов "Солдат" и "Демон со стеклянной рукой". Суд Эллисон выиграл.
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