Умер писатель Валерий Ганичев

Российский писатель скончался на 85-м году жизни. Его перу принадлежат романы "Адмирал Ушаков" и "Росс непобедимый".
Ганичев написал более десятка книг. В 1978-1980 годах он был главным редактором газеты "Комсомольская правда", а с 1981-го по 2001 год возглавлял издание "Роман-газета". В последние 24 года являлся председателем правления Союза писателей России.
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