Умер писатель Владимир Шаров

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский писатель Владимир Шаров умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Шаров родился 7 апреля 1952 года в Москве. Окончил исторический факультет Воронежского университета, кандидат исторических наук. Обладатель третьего приза Национальной литературной премии "Большая Книга" (2014), финалист премии "Национальный бестселлер" (2014), лауреат литературной премии "Русский Букер" (2014).

Шаров является автором произведений "До и во время", "Воскрешение Лазаря", "Будьте как дети", "Мне ли не пожалеть…", "Старая девочка", "Возвращение в Египет", "Ходынка", "Искушение Революцией", "Рама воды", "След в след" и др. В августе вышла его последняя книга "Царство Агамемнона" - рассказ о семье философа и монаха Николая Жестковского.-0-