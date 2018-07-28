Умер писатель Владимир Войнович

В возрасте 86 лет скончался писатель Владимир Войнович. Информацию об этом сообщили в семье, передает ТАСС.
Владимир Войнович - прозаик, драматург и поэт. Он известен благодаря таким работам, как "Степень доверия", "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Претендент на престол", "Перемещенное лицо", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда", "Портрет на фоне мифа" и "Автопортрет. Роман моей жизни".
О месте и времени прощания пока не говорится.
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