Умер писатель Владимир Войнович

В возрасте 86 лет скончался писатель Владимир Войнович. Информацию об этом сообщили в семье, передает ТАСС.

Владимир Войнович - прозаик, драматург и поэт. Он известен благодаря таким работам, как "Степень доверия", "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Претендент на престол", "Перемещенное лицо", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда", "Портрет на фоне мифа" и "Автопортрет. Роман моей жизни".

О месте и времени прощания пока не говорится.