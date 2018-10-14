Умер призер Олимпиады Николай Панкин

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный советский пловец, заслуженный мастер спорта Советского Союза Николай Панкин ушел из жизни на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания.

Николай Панкин выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде 1968 года в Мехико. Через семь лет он снова завоевал третье место на чемпионате мира на двухсотметровой дистанции брассом. Панкин дважды побеждал на чемпионате Европы в 1970 и 1974 годах. 12 раз выигрывал чемпионаты СССР. Потом работал тренером. Среди его учеников - чемпионы Советского Союза, Европы и мира.

О месте и дате прощания с Панкиным будет известно позже.-0-