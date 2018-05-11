Умер режиссер Эрнест Ясан

Режиссер Эрнест Ясан скончался в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни. Причиной смерти стало дорожно-транспортное происшествие 27 апреля, в котором режиссер получил множественные переломы и сотрясение мозга. Медики прооперировали режиссера.
Эрнест Ясан скончался в реанимационном отделении больницы.
С 1966 года режиссер работал на "Ленфильме". Снял 14 художественных лент, среди которых "В моей смерти прошу винить Клаву К.", сериалы "Агент национальной безопасности" и "Крот".
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