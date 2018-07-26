Умер режиссер Игорь Беляев

Советский и российский режиссер-документалист Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.

Прощание пройдет 28 июля в Доме кино.

Беляев родился 17 апреля 1932 года. С 1955 года работал ассистентом режиссера Московской студии научно-популярных фильмов, с 1968 года стал работать в ТО "Экран", которое потом 10 лет возглавлял.

Режиссер Беляев создал более 100 фильмов. Был членом союза журналистов СССР, академии Российского телевидения "ТЭФИ", киноакадемии "Ника".