Умер режиссер Игорь Беляев

Советский и российский режиссер-документалист Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Прощание пройдет 28 июля в Доме кино.
Беляев родился 17 апреля 1932 года. С 1955 года работал ассистентом режиссера Московской студии научно-популярных фильмов, с 1968 года стал работать в ТО "Экран", которое потом 10 лет возглавлял.
Режиссер Беляев создал более 100 фильмов. Был членом союза журналистов СССР, академии Российского телевидения "ТЭФИ", киноакадемии "Ника".
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