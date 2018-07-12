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Умер скульптор Виктор Фетисов

В мире 12.07.2018 | 22:59
Фото из архива
Фото из архива

12 июля в Волгограде на 81-м году жизни скончался скульптор Виктор Фетисов, принимавший участие в работе над ансамблем Мамаева кургана.

Фетисов являлся народным художником России, членом Союза художников СССР и почетным гражданином Волгограда. Он входил в группу скульпторов, работавших под руководством Евгения Вучетича над ансамблем Мамаева кургана в Волгограде.

Фетисов – автор скульптурных изображений легендарного летчика Алексея Маресьева и снайпера Василия Зайцева.

О месте и времени погребения Виктора Фетисова пока не сообщается.

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Теги
искусство, Россия, скульптура
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