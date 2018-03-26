Умер создатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве в возрасте 62 лет скончался основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, сообщают информагентства.

По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Издание "Московский комсомолец" сообщает, что ночью 26 марта Мавроди поступил в 67-ю московскую больницу с жалобой на слабость и боли в сердце. Случайный прохожий, оказавшийся с бизнесменом на автобусной остановке на улице Поликарпова, вызвал скорую помощь.

Спасти пациента не удалось - утром 26 марта Сергей Мавроди скончался.-0-