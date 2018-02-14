Умер супруг королевы Дании принц Хенрик

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании скончался 83-летний принц Хенрик, супруг королевы Маргрете II, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу королевского дворца.

"Его Королевское Высочество принц Хенрик умер во сне во вторник, 13 февраля, в 23.18 в замке Фреденсборг. Рядом с принцем находились Ее Величество королева и два сына", - говорится в сообщении пресс-службы.

Принц почувствовал себя плохо две недели назад, во время поездки в Египет. После того как его осмотрели местные врачи, он был доставлен в Данию и с 28 января находился в Королевской больнице Копенгагена. У него выявили доброкачественную опухоль. Во вторник принц по собственному желанию был выписан из больницы и доставлен в резиденцию датской королевской семьи Фреденсборг.

В прошлом году королевская чета Дании отметила золотую свадьбу. Наследная принцесса Маргрете в 1967 году вышла замуж за французского дипломата графа Анри де Лаборда де Монпеза, который принял датское имя Хенрик. Маргрете взошла на престол в 1972 году, сейчас ей 77 лет.-0-