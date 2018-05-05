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Умер журналист Марат Мусин

В мире 05.05.2018 | 21:45

На 60-м году жизни в Казани скончался журналист, основатель информагентства ANNA-News Марат Мусин. Агентство специализируется на репортажах из горячих точек. Как сообщают информагентства, причиной смерти стал отрыв тромба.

ANNA-News было зарегистрировано в Абхазии в 2011 году с целью освещения гражданской войны в Ливии. Агентство публикует новости на русском языке. Мусин также работал военным корреспондентом.

Марат Мусин — доктор экономических наук, заведующий кафедрой корпоративного менеджмента в Российском государственном торгово-экономическом университете.

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