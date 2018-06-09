Умерла актриса Юнис Гейсон, сыгравшая первую девушку Бонда

Актриса Юнис Гейсон, сыгравшая самую первую девушку Бонда в сериале об агенте 007, ушла из жизни на 91-м году жизни.

В фильме 1962 года "Доктор Ноу" она сыграла роль девушки знаменитого агента. Джеймса Бонда в этой картине играл Шон Коннери.

Соболезнования семье выразили продюсеры киносерии о Джеймсе Бонде — Майкл Джи Уилсон и Барбара Брокколи.

Юнис Гейсон родилась в 1931 году в городе Кройдон в Великобритании. Свою первую роль в кино она сыграла еще в 16 лет. но настоящую известность ей принесли несколько фильмов о Джеймсе Бонде. Актриса снялась в десятке известных фильмов.