Умерла актриса Людмила Глухова

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге в возрасте 54 лет скончалась лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" актриса Людмила Глухова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию культурно-досугового центра "Красногвардейский", в котором последние шесть лет Глухова занимала пост художественного руководителя.

Людмила Глухова родилась в Иркутской области в 1964 году. В 1987 году она окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств в Улан-Удэ, позднее преподавала в академии сценическую речь, играла в театре пластической драмы "ЧелоВЕК" имени Нелли Дугар-Жабон. В 1992 году она также окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

В 2005 году Глухова стала обладательницей театральной премии "Золотая маска" "за высокохудожественную самобытную вокальную импровизацию" в роли Хранительницы в спектакле "Песни дождя".

Людмила Глухова снялась в нескольких эпизодах российских телесериалов. В 2010 году она появилась на экранах в "Тайнах следствия", в 2012 году сыграла в "Улицах разбитых фонарей".-0-