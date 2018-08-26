Умерла член Союза кинематографистов России Ирина Курдина

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный работник культуры РСФСР Ирина Курдина скончалась на 90-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Ирина Курдина родилась 7 октября 1928 года в Москве. Закончила Московский педагогический институт, в котором получила специальность преподавателя истории, логики и психологии.

Большую часть жизни посвятила кинематографу, в частности, работе в Союзе кинематографистов России.-0-