Умерла член Союза кинематографистов России Ирина Курдина

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный работник культуры РСФСР Ирина Курдина скончалась на 90-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Ирина Курдина родилась 7 октября 1928 года в Москве. Закончила Московский педагогический институт, в котором получила специальность преподавателя истории, логики и психологии.
Большую часть жизни посвятила кинематографу, в частности, работе в Союзе кинематографистов России.-0-
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