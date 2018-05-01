Умерла Мая Кулиева

В Ашхабаде на 98-м году жизни скончалась Народная артистка СССР, оперная певица Мая Кулиева.

В 1938-1941 годах Кулиева обучалась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра. В 1941 году она начала работать в Туркменском театре оперы и балета, работала в этом же театре солисткой, главным режиссером, режиссером-постановщиком. Она была первой исполнительницей европейских оперных произведений на сцене Туркменистана.

В 1943 году Мае Кулиевой было присвоено звание заслуженной артистки Туркменской ССР, в 1952 году – народной артистки Туркменской ССР. В 1955 году Кулиева стала народной артисткой СССР.