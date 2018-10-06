Умерла Монсеррат Кабалье

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на медиков.
Оперная прима, по информации газеты, умерла сегодня утром в госпитале Сан-Пау. В больницу певица поступила в середине сентября. Ранее Монсеррат Кабалье перенесла микроинсульт и при падении травмировала колено.
По данным издания, похороны состоятся 8 октября.
Оперная дива Монсеррат Кабалье была известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.
Мировая известность пришла к певице в 1960-х годах, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.
Также Кабалье участвовала в записи альбома с солистом группы Queen Фредди Меркьюри. Вместе они записали гимн летней Олимпиады в Барселоне1992 года, который прозвучал со сцены уже после ухода из жизни Фредди Меркьюри.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4791 BYN
|2.472 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1556 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.2386 BYN
|3.22 BYN
|3.237 BYN