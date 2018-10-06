Умерла Монсеррат Кабалье

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на медиков.

Оперная прима, по информации газеты, умерла сегодня утром в госпитале Сан-Пау. В больницу певица поступила в середине сентября. Ранее Монсеррат Кабалье перенесла микроинсульт и при падении травмировала колено.

По данным издания, похороны состоятся 8 октября.

Оперная дива Монсеррат Кабалье была известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.

Мировая известность пришла к певице в 1960-х годах, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

Также Кабалье участвовала в записи альбома с солистом группы Queen Фредди Меркьюри. Вместе они записали гимн летней Олимпиады в Барселоне1992 года, который прозвучал со сцены уже после ухода из жизни Фредди Меркьюри.-0-