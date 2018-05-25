Умерла олимпийская чемпионка Даниэла Самульски

Олимпийская чемпионка по плаванию немецкая спортсменка Даниэла Самульски скончалась на 34-м году жизни.

Причиной смерти называют онкологическое заболевание брюшной полости. Заболевание у спортсменки диагностировали в 2011 году. Тогда же она прекратила спортивную карьеру.

На чемпионатах Европы по плаванию Самульски дважды завоевывала золотые награды, два раза серебряные и один раз бронзовую. На чемпионате мира 2009 года пловчиха получила две серебряные и одну бронзовую медали.