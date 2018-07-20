Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак

Переводчик книг о Гарри Потере на русский язык Мария Спивак умерла 20 июля на 56-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Подробности о дате и месте похорон будут сообщены позже.

Мария Спивак — писатель и переводчик, автор романов "Год черной луны" и "A World Elsewhere". Наибольшую популярность приобрела после перевода 10 книг о Гарри Поттере. В июне 2009 года на ежегодной премии "Единорог и Лев" за лучший перевод современной британской и ирландской литературы на русский язык Мария Спивак была удостоена второго места в номинации "проза" за перевод романа Николаса Дрейсона "Книга птиц Восточной Африки".