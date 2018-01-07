Умерла победительница "Евровидения" Франс Галль

Французская исполнительница Франс Галль, победитель музыкального конкурса "Евровидение" 1965 года, скончалась в возрасте 70 лет от рака. В прошлом месяце ее госпитализировали в парижскую лечебницу с острой инфекцией.

Галль известна как победитель "Евровидения-1965" с песней "Восковая кукла, тряпичная кукла" с которой она выступала от Люксембурга. Впоследствии к ней пришел и международный успех после исполнения сингла, посвященного звезде джаза Элле Фицжеральд.

Франс родилась в семье музыкантов в октябре 1947 года. Ее отец Роберт Галль являлся автором и исполнителем песен, которые входили в репертуар Шарля Азнавура и Эдит Пиаф.

Карьера Галль длилась около полувека, благодаря чему ее считали "символом французской песни". В 16 лет сингл Галль "Не будь такой глупой" разошелся тиражом 200 тыс. копий. Стиль ее исполнения и музыки характеризовали как yeah-yeah из-за подражания английским песням тех лет.

Наиболее плодотворно складывался творческий союз Галль с Сержем Генсбуром.

Певица завершила музыкальную карьеру в 1997 году, после смерти ее дочери Полин. Последние годы жизни Франс Галль провела, работая над общественными проектами.