14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Лесли" достиг Португалии и Испании, сообщает испанское агентство EFE.

В Португалии из-за урагана была организована временная эвакуация людей, перекрыты некоторые дороги. Несколько десятков человек получили легкие травмы, более 15 тыс. жителей городов Лейрия, Помбал и Маринья-Гранди остались без электричества. Отменено свыше 40 рейсов, в том числе в аэропорту Лиссабона. Наиболее пострадал из-за удара стихии округ Коимбра.

В некоторых регионах Испании из-за урагана объявлен желтый и оранжевый уровень опасности. Ураган уже частично утратил интенсивность, но порывы ветра достигают почти 27 м/с.-0-