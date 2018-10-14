14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Лесли" достиг Португалии и Испании, сообщает испанское агентство EFE.
В Португалии из-за урагана была организована временная эвакуация людей, перекрыты некоторые дороги. Несколько десятков человек получили легкие травмы, более 15 тыс. жителей городов Лейрия, Помбал и Маринья-Гранди остались без электричества. Отменено свыше 40 рейсов, в том числе в аэропорту Лиссабона. Наиболее пострадал из-за удара стихии округ Коимбра.
В некоторых регионах Испании из-за урагана объявлен желтый и оранжевый уровень опасности. Ураган уже частично утратил интенсивность, но порывы ветра достигают почти 27 м/с.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.457 BYN
|2.465 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.123 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.21 BYN
|3.227 BYN