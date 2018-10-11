Ураган "Майкл" достиг побережья штата Флорида

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Майкл" достиг побережья американского штата Флорида рядом с городом Мексико-Бич. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
По данным NHC, вечером ураган находится в 10 км к северо-западу от Мексико-Бич и движется на северо-восток со скоростью около 6 м/с. Максимальная скорость ветра - почти 70 м/с. "Майклу" присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.
Во Флориде без электричества остались около 51 тыс. потребителей. В штате Джорджия введенный 9 октября режим чрезвычайной ситуации распространили на 108 из 159 округов. Режим ЧС действует во Флориде и Алабаме.
В канадском Национальном метеобюро сообщили, что ураган "Майкл" достигнет берегов Канады у провинции Новая Шотландия в ночь с 12 на 13 октября по местному времени. Ураган уже потеряет основную мощь, порывы ветра будут достигать 30 м/с. Пройдут дожди.-0-
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