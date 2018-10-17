Ураган "Майкл" в США: 27 погибших, более тысячи пропавших без вести

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Майкл" в США унес жизни 27 человек, более тысячи числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

Во Флориде продолжаются поиски 1135 человек, которые потеряли связь с родными и близкими после урагана, накрывшего штат 10 октября. Большинство пропавших без вести - жители Панама-Сити, многие из них пожилые и одинокие люди, инвалиды.

Разрушенные здания, поваленные деревья и оборванные линии электропередачи препятствуют доступу к некоторым домам, где могут находиться люди, которых считают пропавшими без вести.

Погибшими из-за урагана "Майкл" числятся 17 человек во Флориде, один - в Джорджии, 3 - в Северной Каролине, 6 - в Вирджинии.

Более 35 тыс. жителей Флориды после урагана обратились за помощью в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Почти 163 тыс. домов и предприятий на юго-востоке США остались без электроснабжения в результате стихии.

Ураган "Майкл" достиг южного побережья США 10 октября. В тот момент ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, после этого ураган начал ослабевать. Ураган прошел через акваторию Мексиканского залива и достиг суши на северо-западе штата. Скорость ветра в его эпицентре достигала 250 км/ч. Если бы она была на 3 км/ч выше, то шторму присвоили бы самую мощную пятую категорию. Циклон принес сильнейшие порывы ветра и проливные дожди, привел к наводнениям в нескольких районах США. Последствиями шторма стали многочисленные разрушения, затопленные пляжи и поваленные деревья. Это наиболее мощный циклон за последние 25 лет во Флориде и третий по мощности за всю историю метеонаблюдений в США.-0-