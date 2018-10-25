Ураган "Уилла" стал причиной наводнений в штатах Мексики

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Уилла", ослабший до уровня тропического шторма, вызвал наводнения в нескольких штатах Мексики. Об этом сообщает портал Excelsior.

Непогода спровоцировала подъем уровня воды в реках, расположенных в западных штатах Наярит и Синалоа. В муниципалитете Росарио из-за разлива реки Балуарте затоплены несколько населенных пунктов, наблюдаются перебои с электричеством.

Данных о жертвах стихии пока не поступало. На части территорий мексиканских штатов Синалоа и Наярит объявлен режим чрезвычайного положения. Кроме того, из городов, расположенных на тихоокеанском побережье страны, эвакуированы более 4 тыс. человек.-0-