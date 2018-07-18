Ураган в Коми сносил все на своем пути

В городе Усинск Республики Коми России 17 июля объявили режим бедствия в связи с тяжелыми последствиями штормового ветра и ливня.

Ураган повредил крыши девяти жилых домов, районной больницы и отделения полиции. По всему городу повалены деревья, дорожные знаки и баннеры. Ливневая канализация не справилась с потоком воды, улицы города превратились в настоящие реки. Во многих домах оказались выбиты окна и возникли перебои с электричеством.