Ураган в Коми сносил все на своем пути

В городе Усинск Республики Коми России 17 июля объявили режим бедствия в связи с тяжелыми последствиями штормового ветра и ливня.
Ураган повредил крыши девяти жилых домов, районной больницы и отделения полиции. По всему городу повалены деревья, дорожные знаки и баннеры. Ливневая канализация не справилась с потоком воды, улицы города превратились в настоящие реки. Во многих домах оказались выбиты окна и возникли перебои с электричеством.
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