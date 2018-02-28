Уровень воды в Азовском море достиг стихийной отметки

28 февраля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в акватории Азовского моря. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно сообщению, 28 февраля ночью и утром в Геническе (Херсонская область) зафиксирован подъем уровня моря с достижением стихийной отметки 658 (затопление причалов, территории рыбзавода, моста шоссейной дороги на Арабатскую стрелку).-0-
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