Ущерб британской экономике от непогоды составил не менее $1,4 млрд в сутки

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы и снегопады наносят ущерб экономике Великобритании в размере не менее $1,4 млрд в сутки, сообщает The Guardian.
По данным издания, только в одной строительной промышленности за три самых холодных дня недели убытки составили до $2,76 млрд. Причина в том, что многие рабочие не вышли на объекты из-за минусовой температуры.
ВВП может снизиться в первом квартале текущего года (ожидаемый рост сократится с 0,4 до 0,2%) вследствие многочисленных сбоев и отмен железнодорожных перевозок и участившихся ДТП. Блокировка автодорог не позволила многим людям добраться до мест работы. Из-за непогоды также непривычно опустели многие магазины, кафе, рестораны, театры и прочие объекты сферы обслуживания и досуга.
Великобритания переживает экономический спад после прихода мощного холодного "сибирского" фронта, который привел к резкому снижению температур, в результате чего прошедшая неделя грозит стать самой дорогостоящей для Соединенного Королевства с 2010 года.-0-
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