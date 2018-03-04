Ущерб британской экономике от непогоды составил не менее $1,4 млрд в сутки

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы и снегопады наносят ущерб экономике Великобритании в размере не менее $1,4 млрд в сутки, сообщает The Guardian.

По данным издания, только в одной строительной промышленности за три самых холодных дня недели убытки составили до $2,76 млрд. Причина в том, что многие рабочие не вышли на объекты из-за минусовой температуры.

ВВП может снизиться в первом квартале текущего года (ожидаемый рост сократится с 0,4 до 0,2%) вследствие многочисленных сбоев и отмен железнодорожных перевозок и участившихся ДТП. Блокировка автодорог не позволила многим людям добраться до мест работы. Из-за непогоды также непривычно опустели многие магазины, кафе, рестораны, театры и прочие объекты сферы обслуживания и досуга.

Великобритания переживает экономический спад после прихода мощного холодного "сибирского" фронта, который привел к резкому снижению температур, в результате чего прошедшая неделя грозит стать самой дорогостоящей для Соединенного Королевства с 2010 года.-0-