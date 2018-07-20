Ущерб от ливней на западе Японии оценивают в $680 млн

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб от мощных ливней, спровоцировавших наводнения и оползни, которые обрушились на западную часть Японии, составил около $680 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны Кэна Саита.
Ранее ущерб от стихийных бедствий в Японии оценивался приблизительно в $397 млн.
Обильные ливни принес в Японию тайфун "Прапирун". В отдельных регионах страны за несколько дней выпало более метра осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. В результате погибли не менее 225 жителей Японии, еще 14 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.-0-
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