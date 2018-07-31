Ущерб от пожаров в Калифорнии может превысить $100 млн

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Материальный ущерб от пожаров в северной части американского штата Калифорния может превысить $100 млн, сообщают информагентства, ссылаясь на данные специалистов по страхованию.
Сильнее всего от огня пострадали округа Шаста и Мендосино. В Шасте крупнейший из восьми пожаров распространился на территорию площадью более 330 кв. км. В настоящее время спасателям удалось локализовать пожар на 20%.
Пламя уничтожило свыше 720 зданий, под угрозой находятся еще минимум 5 тыс. построек.
Из-за сильных пожаров эвакуированы более 40 тыс. жителей Калифорнии. Стихийное бедствие унесло жизни шести человек.
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.-0-
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