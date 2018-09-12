12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб от урагана "Флоренс" в США может составить не менее $27 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что ураган обрушится на восточное побережье США в ближайшие дни и, вероятно, войдет в десятку самых разрушительных в современной истории страны. Он сформировался в Атлантическом океане 10 сентября и достиг предпоследней, четвертой, категории по шкале Саффира - Симпсона. Эпицентр в настоящее время расположен примерно в 840 км к юго-востоку от береговой линии штата Южная Каролина. Максимальная скорость ветра достигает 59,7 м/с.

Власти штатов Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, Вашингтон ввели режим ЧП. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов - более 1,5 млн человек. Возможны наводнения, только в Северной Каролине ожидается более 1 тыс. мм осадков.

Агентство отмечает, что список самых разрушительных стихий на данный момент возглавляет ураган "Катрина" 2005 года, когда на восстановление инфраструктуры потребовалось около $160 млрд. На второй позиции находится ураган "Харви", из-за которого пострадали некоторые районы Техаса в прошлом году ($125 млрд), на третьей - ураган "Мария", обрушившийся в прошлом году на Пуэрто-Рико ($90 млрд).-0-