Ушел из жизни создатель мультфильма "Остров сокровищ"

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни известный художник-мультипликатор, режиссер, сценарист Давид Черкасский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его друга Александра Меламуда.
Давид Черкасский умер в больнице в результате инсульта, который у него случился два месяца назад.
23 августа Давиду Черкасскому исполнилось 86 лет. Он являлся создателем популярных мультфильмов "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля", режиссером мультфильмов "Волшебник Ох", "Доктор Айболит", "Крокодил и солнце" и многих других. Черкасский также был первым президентом "Крока" - международного фестиваля анимационных фильмов, который проводится в России и Украине с 1989 года.-0-
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