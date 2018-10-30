Ушел из жизни создатель мультфильма "Остров сокровищ"

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни известный художник-мультипликатор, режиссер, сценарист Давид Черкасский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его друга Александра Меламуда.

Давид Черкасский умер в больнице в результате инсульта, который у него случился два месяца назад.

23 августа Давиду Черкасскому исполнилось 86 лет. Он являлся создателем популярных мультфильмов "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля", режиссером мультфильмов "Волшебник Ох", "Доктор Айболит", "Крокодил и солнце" и многих других. Черкасский также был первым президентом "Крока" - международного фестиваля анимационных фильмов, который проводится в России и Украине с 1989 года.-0-