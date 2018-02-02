Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, покончил жизнь самоубийством, сообщают информагентства.
Отмечается, что несколько месяцев Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт лечился от депрессии. Перед смертью он некоторое время провел в больнице, а затем был переведен на амбулаторное лечение.
На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт являлся советником по научным вопросам Госсовета Кубы и вице-президентом Академии наук.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4507 BYN
|2.46 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9756 BYN
|1.971 BYN
|1.975 BYN
|RUB
|3.5114 BYN
|3.507 BYN
|3.525 BYN