Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, покончил жизнь самоубийством, сообщают информагентства.

Отмечается, что несколько месяцев Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт лечился от депрессии. Перед смертью он некоторое время провел в больнице, а затем был переведен на амбулаторное лечение.

На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт являлся советником по научным вопросам Госсовета Кубы и вице-президентом Академии наук.-0-