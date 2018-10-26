Усиленный режим охраны учреждений образования в Керчи продлится месяц

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиленный режим охраны всех учреждений образования в Керчи продлится месяц. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

Росгвардия будет в течение месяца осуществлять охрану на всех объектах школьного и дошкольного образования города Керчь.

Как сообщает ТАСС, власти региона также прорабатывают вопрос улучшения транспортной доступности Керчи для удобства студентов политехнического колледжа, которые живут на Тамани в Краснодарском крае. Сейчас доехать от Тамани до Керчи можно по Крымскому мосту на автомобиле или на автобусах, которые ходят по расписанию.

Большинство студентов выступили за восстановление колледжа в Керчи "Подавляющее большинство студентов и родителей сходятся на том, чтобы восстановить техникум, провести модернизацию, повысить статус", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

В ноябре власти Крыма представят родителям студентов Керченского политехнического колледжа отчет о расследовании трагедии, которая произошла в учебном заведении. "Через месяц будет проведено еще одно совещание с участием родителей учащихся колледжа, где будет представлен подробный отчет о ходе следственных действий, а также представлены меры по улучшению безопасности в учебных заведениях Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По итогам встречи с родителями учащихся и преподавателями учебного заведения, которая прошла 25 октября, Сергей Аксенов сообщил в соцсети Facebook, что около 400 несовершеннолетних студентов Керченского политехнического колледжа отправят на отдых. Уже с начала следующей недели около 300 несовершеннолетних учащихся колледжа планируется отправить в международный детский лагерь "Артек" и еще от 80 до 100 человек будут размещены на три недели в крымских санаториях.

Число жертв в керченском колледже увеличилось до 21 "У пострадавшей, находившейся в крайне тяжелом состоянии, произошла повторная, третья остановка сердца. Проводилась реанимация, однако в результате травм, несовместимых с жизнью, была констатирована смерть", - сообщили в пресс-службе Минздрава России.

По данным Сергея Аксенова, правительство Крыма продолжает оказывать помощь находящимся в больницах. Идет работа по оказанию материальной поддержки семьям погибших и пострадавших.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, нападавший покончил с собой. Всего в результате взрыва и стрельбы пострадали не менее 73 человек. В Крыму был объявлен трехдневный траур. Следственный комитет РФ изначально возбудил уголовное дело по статье "Теракт", однако позже переквалифицировал на статью "Убийство".-0-